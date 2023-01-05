حياة كريمة ببنى سويف.. تنفيذ 24 مشروعا فى قطاع الصحة بقرى مركز ناصر

وأضاف على يوسف، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من صب أعمدة الطابق الثانى علوى وتشوين مواد البناء للمركز الطبى الشامل بقرية بهبشين، والذى يتم تنفيذه على مساحة تزيد عن ألف و800 متر، مشيرا إلى استمرار أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمقر مركز تنمية الأسرة والطفولة الجارى تنفيذه على مساحة 1124م ضمن 24 مشروعا فى قطاع الصحة، يتم تنفيذها بنطاق مركز ناصر، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

وأشار على يوسف إلى استمرار التشطيبات النهائية لمبنى مركز شباب قرية منشأة هديب ضمن أعمال إحلاله وتجديده، ليكون متنفسا لشباب القرية، لممارسة هواياتهم وإظهار مواهبهم، فى إطار خطة الدولة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية، بالإضافة إلى استمرار أعمال التشطيبات بمبنى الوحدة الصحية ومركز الأمومة والطفولة بقرية الحمام، كما تم متابعة أعمال الحفر والتجهيزات لإنشاء السور الخارحى لمستشفى طب الأسرة بقرية بنى عدى على مساحة 1850 مترا.