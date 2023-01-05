طقس الوادى الجديد.. سماء صافية وحجب نسبى للشمس والحرارة 14 درجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

شهدت حالة الطقس فى محافظة الوادى الجديد اليوم الخميس انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة منذ شروق الشمس حيث سجلت درجات الحرارة العظمى اليوم 14 درجة مع حجب نسبى لأشعة الشمس وهبوب رياح خفيفة وباردة مع غياب أية مظاهر لسقوط أمطار وعدم وجود كثافة سحبية فى سماء المحافظة.



ومن جانبه وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة انخفاض درجات الحرارة التى تشهدها البلاد، ومتابعة تغيرات المناخ وتأثير انخفاض الحرارة على كافة أنحاء المحافظة واستعداد القطاعات بالمحافظة لها وخاصة الوحدات المحليةوالمستشفيات وتشكيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز على مدار الساعة، لتلقى البلاغات والطوارئ والتعامل الفورى معها، والجاهزية التامة بأقسام الطوارئ والإستقبال بالمستشفيات.



جدير بالذكر أن المحافظة تشهد منذ بداية فصل الشتاء إستقرار فى حالة الطقس وعدم سقوط أمطار حتى الآن حيث تتميز محافظة الوادى الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة ويتم الاستفادة منها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى جو تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.