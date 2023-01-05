ضبط 6 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أسفرت الحملة التفتيشية المكبرة التى نفذتها أجهزة الرقابة الصحية بأسوان، بالتنسيق بين مديرتى الصحة والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك، على محال الجزارة، وثلاجات اللحوم المجمدة ، والدواجن، والاسماك ، والمطاعم عن ضبط 6.5 أطنان لحوم ودواجن فاسده وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

أكد الدكتور إبراهيم فتح الله، مدير إدارة المجازر والفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بأسوان، أن الحملة تم تنفذيها بمنطقة السيل دائرة قسم ثان أسوان، بغرض متابعة بيع وتداول المواد الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى، تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطرى.

من جهته، قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، إن الكميات التى تم ضبطها شملت مخالفات عرض و بيع لحوم مذبوحه خارج المجزر و لحوم مجهوله المصدر و لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وغش تجارى بإستخدام أختام مزورة، وأنه تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة المختصة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضر جنح قسم ثان.

وأشار الى أن هذه الحملات، تأتى فى إطار خطة الدولة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن الأسوانى ومراقبة وتثبيت أسعار اللحوم بمحلات الجزارة، والحفاظ على صحة المواطن.