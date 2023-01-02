ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة و15 طن أرز خلال حملة تموينية بالقليوبية.. صور

وخلال الحملة، تمكن محافظ القليوبية، واللجنة المشكلة لإحكام الرقابة على الأسواق من ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة بمدينة شبين القناطر غير صالحة للاستخدام الآدمي متنوعة الأصناف ما بين لحوم مفرومة ولحوم مجمدة وكبده مستوردة، وأيضا لحوم مصنعة لانشون وسوسيس وبرجر كلها مجهولة المصدر ومخزنة بشكل غير صحي، حيث تم تحريز الكمية بالكامل من قبل الطب البيطري وتحرير محضر بالكمية المضبوطة تمهيدا للعرض على النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

كما تمكن محافظ القليوبية من ضبط 15 طن أرز معبأ في شكائر زنة 25 كيلو جرام لاحتكاره ومنع تداوله بالأسواق، وبيعه بأسعار غير مقررة لإحداث أزمة تسبب اختفاء الأرز وارتفاع الأسعار وغلو ثمنه، حيث وجه المحافظ بالتحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بها وتوقيع المخالف على الكمية المضبوطة وإلزامه بعدم التصرف بها إلا بعد إذن النيابة .

كما تم عمل 5 محاضر بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى 11 مخالفة غلق مخابز قبل مواعيد العمل، و3 مخالفات توقف عن الإنتاج، و2 مخالفة نقص وزن وغير مطابق للمواصفات.

وطمأن المحافظ، المواطنين خلال الحملة بتوافر جميع السلع والمواد الغذائية بالأسواق، مؤكداً على تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.

ومن جانبه شدد محافظ القليوبية، على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات الرقابية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.

جاءت الجولة بحضور خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، ومندوب مديرية التموين بالقليوبية، ورضا عويس مدير إدارة الرقابة والمتابعة، ومندوب من مديرية الصحة والطب البيطري بالقليوبية.