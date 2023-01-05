ضبط مخالفات متنوعة فى حملة مكبرة على المصانع والمنشآت الغذائية بالدقهلية‎‎

الدقهلية :محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة مكبرة في نطاق مراكز ومدن المحاقظة.

وتشكلت الحملة تحت إشراف على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة، محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ورئاسة سامى إبراهيم، وعضوية مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية، وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك برئاسة احمد عبدالعزيز مدير الفرع بالدقهلية، وعضوية أحمد الدسوقى والسيد علام عضوى الفرع.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط مخالفات في مركز أجا حيث تم ضبط مصنع ملابس بدون ترخيص وتم التحفظ على 10000 قطعة ملابس.

وضبط صاحب محل بيع سجائر لبيعه سجائر بازيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على 1000 علبة سجائر، وضبط محلين لبيع المواد الغذائية لحيازة سلع غذائية بدون فواتير تدل علي مصدرها ومنشأها، والتحفظ على 2 طن دقيق حر و 1800 عبوة صلصة وتم سحب عينات لارسالها للتحليل المعملى، وجميع المضبوطات متحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وشهد مركز بلقاس تحرير محضر جنح للامتناع عن توريد كمية وقدرها 200 طن أرز شعير.