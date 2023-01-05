"سوناك" يقدم 5 وعود للبريطانيين قبل الحكم على أدائه فى خطابه الأول خلال 2023

كتبت: نهال أبو السعود

تعهد ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا بتعزيز الاقتصاد وتقليص قوائم انتظار المستشفيات ووقف عبور المهاجرين، في أول خطاب له في عام 2023، وحدد أولوياته للعام الجديد وطلب من الجمهور الحكم على رئاسته للوزراء على أساس خمسة وعود.

ووعد سوناك بالعمل ليل نهار لمواجهة التحديات الخمسة خلال هذا البرلمان وخلق مستقبل افضل لبريطانيا، إلا أن حزب العمل اتهمه بالتركيز على المجالات التي من المتوقع بالفعل حدوث تقدم خلال الأشهر المقبلة، والفشل في معالجة الضغوط الكبيرة التي تواجهها البلاد في خطابه.

وفي حديثه لغرفة من الصحفيين ورجال الأعمال، قال سوناك إنه يريد تقديم "خمسة تعهدات لتحقيق راحة البال وخمس أسس لبناء مستقبل أفضل لأطفالنا وأحفادنا".

وقال "أولا ، سنخفض التضخم إلى النصف هذا العام لتخفيف تكلفة المعيشة وتوفير الأمن المالي للناس .. ثانيًا ، سننمي الاقتصاد ، ونخلق وظائف ذات أجور أفضل وفرصًا في جميع أنحاء البلاد.. ثالثا ، سنتأكد من انخفاض ديوننا الوطنية حتى نتمكن من تأمين مستقبل الخدمات العامة.. رابعًا ، ستنخفض قوائم انتظار NHS وسيحصل الأشخاص على الرعاية التي يحتاجون إليها بسرعة أكبر.. وخامسا ، سنصدر قوانين جديدة لوقف القوارب الصغيرة ، مع التأكد من أنه إذا أتيت إلى هذا البلد بشكل غير قانوني ، فسيتم احتجازك وإبعادك".

وتابع: "لذا، خمسة وعود - سنخفض التضخم إلى النصف ، وننمي الاقتصاد ، ونخفض الديون ، ونقطع قوائم الانتظار ، ونوقف القوارب هذه هي اولويات الشعب .. هي اولويات حكومتكم .. وسنحققها"

وأقر رئيس الوزراء بأن الرؤية التي وضعها قد لا يتم تسليمها بالكامل هذا العام ، لكنه خلص: "سأعد فقط بما يمكنني تحقيقه ، وسأفي بما أعد به".

يأتي خطاب سوناك في الوقت الذي تواجه فيه المملكة المتحدة موجة من الإضرابات وأزمة تكاليف المعيشة وضغوط هائلة على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وفيما يتعلق بالإضراب الصناعي المستمر ، دعا إلى "حوار معقول" مع النقابات ووعد بتحديثات بشأن خطوات الحكومة التالية.