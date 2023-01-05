سرطان الرئة.. السعال بهذه الطريقة قد يكون من العلامات

كتبت إيناس البنا

سرطان الرئة هو مرض يتميز بنمو الورم في أو حول الرئتين بسبب الالتهاب المزمن، أو تلف الخلايا، قد يمر المرض عدة مرات دون أن يلاحظه أحد لأن أعراضه تشبه الزكام أو الأنفلونزا أو الربو، لكن وفقًا للأطباء، فالسعال كونه من الأعراض الرئيسية لسرطان الرئة، يمكن أن يرتبط على وجه التحديد بالمرض إذا كانت هناك أي خصائص محددة.

من ناحية أخرى ، يمكن أن يحدث السعال بسبب التلوث أو التهاب الحلق أو البرد أو الأنفلونزا، ويعتقد الأطباء أنه إذا استمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، فيجب فحصه مع الطبيب على سبيل الأولوية لأنه قد يكون علامة على الإصابة بسرطان الرئة، فالمرض ليس له أي أعراض مبكرة وهذا هو السبب في أنه من الضروري مراعاة التفاصيل الخاصة بالتشخيص والعلاج في الوقت المناسب.

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون السعال مصحوبًا بدم لا يجب أبدًا التغاضي عنه مع الألم أثناء السعال.

ما هي أعراض سرطان الرئة؟



وفقا لموقع " timesnownews" هناك العديد من العلامات الأخرى لسرطان الرئة ، مثل:

ضيق التنفس المستمر

فقدان الشهية

فقدان الوزن غير المبرر

التهابات الصدر المتكررة

التعب

صفير

صوت أجش

تورم في الوجه أو الرقبة

صعوبة البلع

ألم مستمر في الصدر أو الكتف

ما هي خيارات علاج سرطان الرئة؟



يقول الأطباء إن بقاء المريض عند تشخيص إصابته بسرطان الرئة يعتمد على عدة عوامل منها مرحلة ونوع سرطان الرئة، يعتمد نوع سرطان الرئة لدى المريض على نوع الخلية التي بدأ فيها - والنوعان هما:

سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة - يمثل 20 % من الحالات وعادة ما يكون سببه التدخين

سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة - 85 % من الحالات

اعتمادًا على حجم الورم ومكان انتشاره ، يمكن أن تختلف خيارات العلاج من العلاج الإشعاعي إلى العلاج الكيميائي أو الجراحة أو العلاج الكيميائي الإشعاعي.