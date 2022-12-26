15 علامة غير عادية لسرطان الرئة.. اعرف التفاصيل

كتبت إيناس البنا

السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يتسبب السرطان في ما يقدر بنحو 9.6 مليون حالة وفاة سنويًا أو واحد من كل ستة.

بعض أنواع السرطان الأكثر شيوعًا هي سرطان الرئة والمعدة والكبد، بصرف النظر عن هؤلاء الثلاثة، فإن سرطانات الثدي وعنق الرحم والغدة الدرقية منتشرة أيضًا، ومع ذلك ، لا يزال بعض الناس ليس لديهم فكرة عن السرطان وكيفية الوقاية منه.

سرطان الرئة: فهم الأساسيات

وفقا لموقع " healthline"، فأن السرطان هو مجموعة كبيرة من الأمراض التي يمكن أن تصيب أي شخص (بغض النظر عن العمر والجنس)، كما أن السرطان مرض يمكن أن يدمر أي عضو أو نسيج من الجسم ، مع نمو الخلايا غير العادية أو غير الطبيعية بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وتتجاوز حدودها المعتادة لتغزو الأجزاء المجاورة من الجسم وتنتشر إلى الأعضاء الأخرى.

سرطان الرئة هو حالة ذات نمو غير طبيعي أو غير عادي للخلايا داخل الرئتين، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية ، يمثل سرطان الرئة حوالي 13٪ من جميع أنواع السرطان على مستوى العالم، نظرًا لأن الرئتين هما العضوان الأساسيان لآلية التنفس في جسم الإنسان، يعتقد الكثيرون أن المشكلات الحادة في التنفس أو الألم في الجزء العلوي من الجسم هي العلامات الوحيدة لهذه الحالة. ولكن هذا ليس هو الحال.

هناك العديد من أعراض سرطان الرئة التي لا يتحدث عنها أحد، إلقى نظرة:

علامات وأعراض غير عادية لسرطان الرئة

يمكن أن يكون سرطان الرئة "قاتلًا صامتًا"، ومع ذلك ، هناك بعض العلامات غير العادية التي قد تظهر على جسمك عند المعاناة من هذه الحالة. ألق نظرة سريعة عليهم:

ألم في الذراعين (كلاهما)

الم الكتف

ضعف الرؤية أو مشاكل في العين

مشكلة في الموازنة

ألم في العظام

فقدان الوزن غير المبرر

مشاكل في الجهاز الهضمي

تعجر الأصابع

صفير

العطش الشديد أو كثرة التبول

الجفاف الشديد

صداع مزمن

مشاكل قلبية

القلق والاكتئاب

تورم وألم في ثدي الرجل

الأعراض المتقدمة لسرطان الرئة



بصرف النظر عن الأعراض المعتادة والشائعة ، يمكن أن تظهر بعض الأعراض المتقدمة عندما تدخل الحالة في المرحلة المعقدة، ألق نظرة سريعة على الأعراض التقدمية لسرطان الرئة :

السعال المستمر

صعوبة شديدة في التنفس

فقدان الوزن غير المبرر

التهابات مستمرة في الصدر

خروج الدم من السعال

صوت أجش

صعوبة في البلع

جلطات الدم

كيف تحافظ على رئتيك

الحفاظ على الأعضاء سعيدة أمر ضروري لصحتك العامة، تتطلب الرئتان، وهي واحدة من أهمها، الكثير من العناية لتظل نشطة وسعيدة.

على الرغم من أن السرطان يمكن أن يكون وراثيًا، إلا أن بعض أنواع السرطان تسببها أو تحفزها الأنشطة اليومية للفرد، بعض الطرق للحفاظ على الرئتين سعيدة هي: