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زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالمشدد للمتهمين فى "أحداث جامعة الأزهر"

الخميس، 05 يناير 2023 08:00 ص
زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالمشدد للمتهمين فى "أحداث جامعة الأزهر" المستشار سعيد الصياد
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده منذ 7 سنوات، يوم 5 يناير 2016، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 4 متهمين ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات لـ 6 متهمين ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، والسجن سنة لفتاة وتغريم جميع المتهمين مبلغ 2 مليون جنيه و160 ألف جنيه عما أتلفوه فى جامعة الأزهر، لاتهامهم بالشغب فى أحداث جامعة الأزهر، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث جامعة الأزهر".

كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات هم: أحمد جلال، وأحمد يحيى، ومصطفى رمضان، والسيد صلاح، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 3 سنوات هم: أحمد محمد، وأحمد محمود، ورامى بلال، ومحمد السيد، وأحمد بيومى، ومحمد سعيد، والفتاة المحكوم عليها بالسجن لمدة عام هى ندا أشرف.

كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة.

 

 


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