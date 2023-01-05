رئيس مجلس الوزراء يجدد الثقة لإيهاب الشرشابى رئيسا لهيئة نظافة القاهرة

جدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الثقة لـ اللواء إيهاب الشرشابى، رئيسا لمجلس إداره الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة اعتبارا من 2022/10/14 طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 4583 لسنة 2022

وتقدم جميع العاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بالتهنئة، لـ "الشرشابى" على تجديد الثقة.

وقد أجرى الشرشابى جولة لمتلبعة أعمال رفع المخلفات والتراكمات وفتح الطريق لحل أزمة شارع حفنى ابو جبل بحى حلوان وأسفل كوبرى الحضارات بمصر القديمه وحرم السكة الحديد وخلف معهد الشرطة بطره.

وأكد رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة أن ذلك يأتى استمرارا لتنفيذ خطط الهيئة لرفع التراكمات التاريخية بكافة أرجاء القاهرة والتى تمس المواطن بالدرجة الأولى وتذليل أية عقبات تحول دون توفير حياة كريمة وتوفير الصحة والسلامة له فى إطار حرص الهيئة الدائم للوصول إلى الحلول العملية على أرض الواقع فى ظل الشكاوى والمناشدات المستمرة لإحداث تغيير ملموس على أرض الواقع بعد التطوير الشامل لكافه أرجاء القاهرة من خلق المحاور وطرق وكبارى جديدة للمواطنين تيسر عليهم التنقل وربط مناطق القاهره الاربعة..

وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد للتعامل مع سقوط الأمطار، مع ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لحدوث ازمات، مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى طارئ.