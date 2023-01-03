هيئة النظافة بالقاهرة ترفع مخلفات الهدم أسفل محور الحضارات بمصر القديمة

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء ايهاب الشرشابى، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة ، اليوم الثلاثاء، أعمال رفع المخلفات والتراكمات وفتح الطريق لحل أزمة شارع حفنى أبو جبل بحي حلوان، وأسفل كوبري الحضارات بمصر القديمة، وحرم السكة الحديد وخلف معهد الشرطة بطره.

وأكد رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، فى تصريحات له، أن ذلك يأتى استمرارا لتنفيذ خطط الهيئة لرفع التراكمات التاريخية بكافة أرجاء القاهرة والتي تمس المواطن بالدرجة الأولى وتذليل أية عقبات تحول دون توفير حياة كريمة وتوفير الصحة والسلامة له في إطار حرص الهيئة الدائم للوصول إلى الحلول العملية علي أرض الواقع في ظل الشكاوى والمناشدات المستمرة لإحداث تغيير ملموس على أرض الواقع بعد التطوير الشامل لكافه أرجاء القاهرة من خلق المحاور وطرق وكباري جديدة للمواطنين تيسر عليهم التنقل وربط مناطق القاهره الاربعه

وبناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء ايهاب الشرشابي رئيس الهيئة، تم إعداد دراسة وخطة عاجلة يتم تنفيذها بصورة عاجلة لرفع كافة التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش الموجوده بمناطق القاهرة المختلفة.

وتابع اللواء ايهاب الشرشابي: " يجب الوقوف على حجم تلك التراكمات والتحديات التي تواجه سكان المناطق بشكل مباشر والوقوف على الوضع الحالي بهدف الاستجابة السريعة لحلها واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.

رافقه خلال الجولة العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة، والمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة، والمهندسة رحاب أباظة رئيس المركزية للشوؤن الفنية، واللواء صبري حامد مستشار رئيس الهيئه للأمن، ومديري المنطقة الجنوبية و مدير إنقاذ حلوان و رؤوساء أفرع المنطقه الجنوبية.

ووجه الشرشابي بالبدء فورا من الإنقاذ المركزي بدفع بأكبر عدد من سيارات القلاب الكبير والمعدات الثقيلة من اللوادر والحفارات لفتح الشارع ورفع تلك التراكمات والبدء في وضع أكشاك للمتابعة والحراسة علي مدار الساعه طوال اليوم مع البدء في أعمال رفع التراكمات.