خطة غذائية مضادة للالتهابات للتخلص من آلام المفاصل هذا الشتاء

كتبت ميرفت رشاد

عندما ينخفض ​​الزئبق في فصل الشتاء، ينتج عنه مشكلة صحية متكررة للبعض منا، يمكن لأوجاع المفاصل وآلامها أثناء الطقس البارد أن تجعل حتى أسهل المهام مثل الجلوس وثني الركبة أمرًا مؤلمًا، نظرًا لأن المشكلة شائعة جدًا ، يميل البعض إلى تجاهلها أو الانتظار حتى يصبح الطقس أكثر دفئًا، لكن هذا لن يحل المشكلة وقد تواجه الأعراض مرة أخرى في الشتاء القادم، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

يحدث ألم المفاصل عندما تبطئ الدورة الدموية وتزيد حساسية الألم بسبب البرد، هذا يؤدي أيضًا إلى زيادة في مرضى التهاب المفاصل ، وهي حالة التهابية يصاب بها كبار السن وأيضا الأشخاص في منتصف العمر يبدأون في الشكوى من التهاب المفاصل.

للتخلص من هذه الأوجاع والآلام ، يُنصح باتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات وخطة نمط حياة، تتكون خطة النظام الغذائي هذه من الدهون الجيدة وتستبعد التخلص من السكر والأطعمة المصنعة.

عندما يتعلق الأمر بالزيوت ، يجب تجنب استهلاك الزيوت النباتية والمعالجة وزيت البذور والتفكير في استبدالها بزيت الأفوكادو أو السمن أو زيت جوز الهند، كما يقترح خبراء التغذية بتناول مكملات مثل الكركمين مع الحرص على إضافة الفلفل الأسود الذي يساعد في امتصاصه، والمكملات الغذائية أو الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تمنع آلام المفاصل هي أوميجا 3 والزنجبيل والثوم والأوبيكوينول.

إلى جانب الطعام والمكملات الغذائية ، ينبغي للمرء أن يعطي الأولوية للترطيب المناسب للتأكد من أن المفاصل مزودة بما يكفي من التزليق والدهون الجيدة، ستساعد هذه النصائح في زيادة حركة المفاصل وتقليل الاعتماد على الأدوية.