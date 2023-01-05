خالد سويلم أمينًا عاما لجامعة قناة السويس

كتب - السيد فلاح

أصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتكليف خالد حسن سويلم، لتسيير أعمال أمين عام جامعة قناة السويس، واستقبل رئيس جامعة قناة السويس، خالد سويلم، لتسليمه القرار متمنياً له التوفيق والسداد.

وشغل "سويلم" العديد من المناصب الإدارية أهمها أمين عام جامعة مساعد عام 2017 ومديراً عاماً لكلية العلوم من 2014 حتى الآن.

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تستعد بكامل طاقتها للمشاركة بمسابقة أفضل جامعة بالأنشطة الطلابية، وذلك بعد توقف المسابقة لثلاث سنوات ؛ لتفشي جائحة كورونا، لافتاً إلى أننا حققنا إنجازاً كبيراً في تلك المسابقة بالفوز بالمركز الثاني عام 2019 ونسعى للفوز بالمركز الأول، خاصة وأن الجامعة لديها ما يؤهلها لإحراز هذا الهدف، جاء ذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تشكيل لجنة تحكيم المسابقة و المعايير التى يجب إستيفاءها للمشاركه بها.

وقام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعقد إجتماع مع جميع العاملين بالإدارة المركزية لرعاية الشباب بحضور الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وعبدالله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وعرض "عبد النعيم" لمعايير المسابقة والتي تشمل زيارات ميدانية للجامعات لتفقد مدى إتاحة وجاهزية البنية التحتية من مقار إدارية لتنفيذ الأنشطة، والتعرف على مؤهلات الكوادر الفنية وقدراتها على القيام بالمهام المنوطة بهم، والموارد المالية المتاحة للإنفاق على الأنشطة وكيفية تنمية هذه الموارد، وكذلك الخطة المُستقبلية للأنشطة والمُعتمدة من مجلس اتحاد الجامعة ونائب رئيس الجامعة، وبروتوكولات التعاون ومُذكرات التفاهم مع الجهات المختلفة، ومدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتلك الاتفاقيات، كما تضم المعايير وجود مستشاري اللجان المختلفة بالكليات والجامعة، وتوافر مراكز تدريب للأنشطة المختلفة مثل الجوالة، والفنون، ونماذج المحاكاة وغيرها، ومحاضر اللجنة العليا المُشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية موضحةً نسبة المُشاركة (ترشح وتصويت ، العدد الكلي، نسبة الكليات المشاركة، كليات الجامعة، نسبة المعينين، العدد الإجمالي لأعضاء الاتحاد)، ومحاضر مجلس اتحاد الجامعة حتى موعد الزيارة.