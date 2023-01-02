انطلاق المؤتمر الثانى بتمريض الإسماعيلية بعنوان "تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس"

الإسماعيلية- صبرى غانم

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الدراسات العليا الثانى بكلية التمريض تحت عنوان "تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس لتحسين جودة البحث العلمي والنشر" ويقام تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الذي أوضح أن البحث العلمى أساس نهضة المجتمع و تضافر الجهود لإنجاز بحوث علمية تخرج بنتائج تحل القضايا المجتمعية من خلال توفير البيئة الصالحة للبحث العلمى وإزالة المعوقات التى تواجهه.

حضر أفتتاح المؤتمر الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث موضحاً أن تنظيم المؤتمرات العلمية الهادفة له أهمية كبيرة للارتقاء بالبحث العلمى وتطوير مهارات الباحثين بشكل دورى لسد الفجوة في مجال البحث العلمى، مشيداً بدور كلية التمريض الهام كمؤسسة تعليمية مسئولة عن تخريج هيئة تمريضية متميزة.

هذا وأشاد الدكتور محمد سعد زغلول بوحدة التميز والنشر الدولى المستحدثة بالكلية ولما لها من إنجازات من أجل النهوض بمستوى البحث العلمي بالكلية، وتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، بما يساهم فى بناء كوادر بحثية متميزة تسهم فى زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً

يأتى المؤتمر بإشراف عام الدكتورة وفاء عبدالعظيم عميد كلية التمريض، والدكتورة إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،والدكتورة سامية الحسيني مقرر المؤتمر والدكتور محمود عبد المجيد سكرتير المؤتمر وبحضور عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا.

وأضافت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية أن المؤتمر يحمل عنوان تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس لتحسين جودة البحث العلمي والنشر للتأكيد على الدور الريادي المتميز لأعضاء هيئة التدريس للعمل على رفع القطاع الطبي والاستفادة من الأبحاث التطبيقية والنظرية .

كما أكدت الدكتورة إيناس عبد الله أن هذا المؤتمر يعد الثانى للدراسات العليا والبحوث بالكلية ويقدم ١٢ ملصق ،و١٥ بحث متخصص مقسم على ثلاث جلسات علمية ويتم تحكيم الأبحاث من قبل الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية،وتصعيد الأبحاث الفائزة للمشاركة بمؤتمر الدراسات العليا والبحوث التطبيقية على مستوى الجامعة.

وأشارت الدكتورة سامية الحسيني إلى أن هدف المؤتمر يتمثل فى مناقشة التحديات التى تواجه طلاب الدراسات العليا ومحاولة إيجاد حلول لها بالإضافة إلى التركيز على الاتجاهات الحديثة فى مجال الممارسة التمريضية.

هذا وتم عرض فيلم تسجيلي لأنشطة الأقسام العلمية بالكلية التى قام بها طلاب الدراسات العليا.