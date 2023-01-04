اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 يناير 2023 10:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على 18 مشروعا لمبادرة حياة كريمة بقرية أم دومة فى سوهاج.. صور

الأربعاء، 04 يناير 2023 09:00 ص
تعرف على 18 مشروعا لمبادرة حياة كريمة بقرية أم دومة فى سوهاج.. صور تبطين الترع
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، استهدفت نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج، ومن أهم المجالس القروية والتى شملتها المبادرة هى قرية أم دومة دائرة المركز.

المبادرة غيرت شكل الواقع بالقرية من خلال إنشاء 3 مجمعات حكومية خدمية ونقطة إسعاف وتطوير شامل للوحدة الصحية ووحدة طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة والطفل وإنشاء وإحلال وتوسعة عدد من المدارس بإجمالى 5 مدارس بمختلف المراحل التعليمية وتطوير الوحدة البيطرية وتدبيش وتبطين الترع وإنشاء مكتب بريد ووحدة مطافئ وتطوير نقطة الشرطة وتجديد لوحة الكهرباء.

مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حولت القرية إلى مدينة صغيرة بها كل الخدمات اللوجستية التى يحتاج إليها المواطن، و"اليوم السابع" يقدم أهم المشروعات التى تم تنفيذها بالقرية ونسب التنفيذ.

1إنشاء مجمع خدمات حكومية حيث بلغت نسبة التنفيذ 100% لخدمة أهالى القرية.

2إنشاء محمع خدمات زراعية نموذج رقم 4 وبلغت نسبة التنفيذ 100% لخدمة المزارعين بالقرية.

3تطوير مركز شباب أم دومة" مبنى إدارى – سور " بنسبة تنفيذ بلغت 100% لخدمة الشباب من مختلف الفئات العمرية.

4إنشاء نقطة إسعاف أم دومة لخدمة الأهالى فى الحالات المرضية وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

5تطوير شامل للوحدة الصحية بأم دومه لخدمة كافة الأسر الموجودة بالقرية وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

6- إنشاء وحدة طب الأسرة لخدمة الفتيات المقبلات على الزوج والسيدات المتزوجات.

7إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة لخدمة الأطفال والأسر .

8جناح توسعة بمجمع أم دومة الابتدائية المشتركة بخدمة التلاميذ بالمرحلة الابتدائية ومنع التكدس وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

9مدرسة مجمع أم دومه الابتدائي صيانه جديدة لخلق بيئة تعلمية متميزة للتلاميذ وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

10مدرسة أم دومة الإعدادية بنين صيانه جديدة وبلغت نسبة التنفيذ 100% لخلق بيئة تعليمية متميزة.

11- مدرسة أم دومة الثانوية المشتركة صيانه جديدة وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

12- تطوير ورفع كفاءة الوحدة البيطرية بالقرية لخدمة المزارعين وتقديم المشورة البيطرية بنسبة تنفيذ 100%.

13تدبيش وتبطين ترعة قنديل بطول 1211متر وبلغت نسبة التنفيذ 100% لخدمة المزارعين وتوفير مياه الرى طوال العام.

14 -تطوير لوحة توزيع كهرباء أم دومة بنسبة تنفيذ بلغت 100% للحد من إنقطاع الكهرباء وتقديم أفضل خدمة للجمهور.

15- تطوير مكتب بريد أم دومه المطور لخدمات كبار السن وأصحاب المعاشات من الأهالى وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

16تطوير وحدة مطافئ أم دومة الحالة العامة جيدة وبلغت نسبة التنفيذ 100% وذلك للسيطرة على الحرائق.

17 تطوير نقطة شرطة أم دومة والحالة العامة جيدة وبلغت نشبة التنفيذ 100% من أجل المساعدة على الاستقرار الأمنى.

18مشروع توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بالقرية وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

يذكر أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفيرها بالشكل اللائق، وتغيير واقع الريف بقرى سوهاج، حيث أنها تلتزم بأعلى معايير الجودة، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات طبقا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة (7)
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة

 

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة (9)
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة

 

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة (11)
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة 

 

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة (12)
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة 

سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مبادرة حياة كريمة

رئيس مصر

الرئيس السيسى

مشروعات حياة كريمة

ام دومة

طما



الموضوعات المتعلقة

"القومى للمرأة" ينظم 26 من جلسات الدوار ضمن "حياة كريمة" بأسوان

الثلاثاء، 03 يناير 2023 12:44 م

"حياة كريمة" تدعم قرية الرمادى فى أسوان بمشروعات لخدمة 70 ألف نسمة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 11:53 ص

النائب حازم الجندى: تحية إعزاز وتقدير لمبادرة "حياة كريمة" بعيد ميلادها

الثلاثاء، 03 يناير 2023 11:29 ص

صباح الخير يا مصر: إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" خلال أيام

الثلاثاء، 03 يناير 2023 11:05 ص

وجوه مصرية.. المستشارة جيهان توماس أول سيدة مصرية تشارك فى وضع 4 قوانين بأمريكا.. تفوقت على آلاف المحامين وفازت بجوائز "Top Lawyer" و"super Lawyer" بأمريكا.. وتؤكد: مشروع حياة كريمة غير حياة المصريين.. فيديو

الثلاثاء، 03 يناير 2023 01:15 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة