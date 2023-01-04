تعرف على 18 مشروعا لمبادرة حياة كريمة بقرية أم دومة فى سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، استهدفت نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج، ومن أهم المجالس القروية والتى شملتها المبادرة هى قرية أم دومة دائرة المركز.

المبادرة غيرت شكل الواقع بالقرية من خلال إنشاء 3 مجمعات حكومية خدمية ونقطة إسعاف وتطوير شامل للوحدة الصحية ووحدة طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة والطفل وإنشاء وإحلال وتوسعة عدد من المدارس بإجمالى 5 مدارس بمختلف المراحل التعليمية وتطوير الوحدة البيطرية وتدبيش وتبطين الترع وإنشاء مكتب بريد ووحدة مطافئ وتطوير نقطة الشرطة وتجديد لوحة الكهرباء.

مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حولت القرية إلى مدينة صغيرة بها كل الخدمات اللوجستية التى يحتاج إليها المواطن، و"اليوم السابع" يقدم أهم المشروعات التى تم تنفيذها بالقرية ونسب التنفيذ.

1 – إنشاء مجمع خدمات حكومية حيث بلغت نسبة التنفيذ 100% لخدمة أهالى القرية.

2 – إنشاء محمع خدمات زراعية نموذج رقم 4 وبلغت نسبة التنفيذ 100% لخدمة المزارعين بالقرية.

3 – تطوير مركز شباب أم دومة" مبنى إدارى – سور " بنسبة تنفيذ بلغت 100% لخدمة الشباب من مختلف الفئات العمرية.

4 – إنشاء نقطة إسعاف أم دومة لخدمة الأهالى فى الحالات المرضية وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

5 – تطوير شامل للوحدة الصحية بأم دومه لخدمة كافة الأسر الموجودة بالقرية وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

6- إنشاء وحدة طب الأسرة لخدمة الفتيات المقبلات على الزوج والسيدات المتزوجات.

7 – إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة لخدمة الأطفال والأسر .

8 – جناح توسعة بمجمع أم دومة الابتدائية المشتركة بخدمة التلاميذ بالمرحلة الابتدائية ومنع التكدس وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

9 – مدرسة مجمع أم دومه الابتدائي صيانه جديدة لخلق بيئة تعلمية متميزة للتلاميذ وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

10 – مدرسة أم دومة الإعدادية بنين صيانه جديدة وبلغت نسبة التنفيذ 100% لخلق بيئة تعليمية متميزة.

11- مدرسة أم دومة الثانوية المشتركة صيانه جديدة وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

12- تطوير ورفع كفاءة الوحدة البيطرية بالقرية لخدمة المزارعين وتقديم المشورة البيطرية بنسبة تنفيذ 100%.

13- تدبيش وتبطين ترعة قنديل بطول 1211متر وبلغت نسبة التنفيذ 100% لخدمة المزارعين وتوفير مياه الرى طوال العام.

14 -تطوير لوحة توزيع كهرباء أم دومة بنسبة تنفيذ بلغت 100% للحد من إنقطاع الكهرباء وتقديم أفضل خدمة للجمهور.

15- تطوير مكتب بريد أم دومه المطور لخدمات كبار السن وأصحاب المعاشات من الأهالى وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

16 – تطوير وحدة مطافئ أم دومة الحالة العامة جيدة وبلغت نسبة التنفيذ 100% وذلك للسيطرة على الحرائق.

17 تطوير نقطة شرطة أم دومة والحالة العامة جيدة وبلغت نشبة التنفيذ 100% من أجل المساعدة على الاستقرار الأمنى.

18 – مشروع توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بالقرية وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

يذكر أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفيرها بالشكل اللائق، وتغيير واقع الريف بقرى سوهاج، حيث أنها تلتزم بأعلى معايير الجودة، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات طبقا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أم دومة