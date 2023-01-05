اليوم السابع
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حبس لص المنازل بأسلوب كسر الأبواب فى القاهرة 4 أيام

الخميس، 05 يناير 2023 11:02 ص
حبس لص المنازل بأسلوب كسر الأبواب فى القاهرة 4 أيام رجال الشرطة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة ، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة محتويات الشقق السكنية فى منطقة البساتين ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 
 
 
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " ، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته 2 شاشة تلفزيون.
 
 
 
وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقتهما من داخل شقتين كائنتين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشاده ضبط 3 شاشات تلفزيون أخرى إعترف بسرقتهم من داخل 3 شقق بذات العقار وبذات الأسلوب المشار إليه.
 
 
 
 

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