جامعة قناة السويس تُنظم زيارات لمعرض القاهرة الدولى للكتاب الـ54

تُنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس برنامج زيارات على مدار أربع أيام متتالية من 28 حتى 31 يناير الجارى لمعرض الكتاب بدورته الـ54 بإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وعبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وذلك برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبناء على تعليمات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبالإتفاق مع مستشارى اللجان،ومديرى الإدارات، فإن زيارات معرض الكتاب ستتم وفقًا للجدول المعلن، وهى مفتوحة لجميع الطلاب وتتولى إدارات رعاية الشباب تسجيل الطلاب الراغبين وفق الجدول المعلن، يُذكر أن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54 لعام 2023، تنطلق فاعلياته فى الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2023 المقبلين، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يشهد المعرض العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

هذا وتستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب كل عام لهذا الحدث الهام، حيث من المقر أن تصدر عدد كبير من العناوين والمؤلفات المتنوعة ما بين الأدب والتاريخ، والفلسفة، والفكر، والعلوم الاجتماعية للمشاركة بها فى المعرض، كما تقدم تخفيضات كبيرة على إصداراتها، لدعم القراء على اقتناء الكتب، وتشجيع الشباب على القراءة، ورفع الوعى ونشر المعرفة.