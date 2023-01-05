جامعة الأقصر تنظم تدريب عملى لطلاب كلية الطب بمستشفى الحميات

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مستشفى حميات الأقصر، إجراء تدريب عملي لطلاب كلية الطب بجامعة الأقصر، من خلال المرور العملي على حالات الداخلي وعمل Group discussion لحالة jaundice لطلبة الكلية تحت إشراف أطباء المستشفى، حيث جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين جامعة الأقصر وهيئة الرعاية الصحية من خلال بروتوكول التعاون بين الطرفين، تحت رعاية رئيس الجامعة، والدكتور محمد شحات بدوى وكيل كلية الطب، وبحضور الدكتور محمد الرملي مدير عام المستشفى.

وقالت جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أن هذا التدريب يأتي في ضوء تحقيق رسالة الجامعة في تخريج كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة، لخدمة المنظومة الصحية في محافظة الأقصر وجنوب الصعيد، يشار إلى أن جامعة الأقصر كانت قد عقدت بروتوكول تعاون مشترك مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام منذ أسابيع، لإعداد كوادر الجامعة ومساهمتهم في تقديم أفضل رعاية صحية طبقًا لمعايير الاعتماد العالمية.

فيما واصلت جامعة الأقصر، متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي كانت انطلقت الإثنين الماضي، حيث تم تفقد لجان الإمتحانات بكليتي الحاسبات والمعلومات والآثار، واطمأن على توفير كافة سُبل الراحة والرعاية للطلاب، موجهًا عمداء الكليات ورؤساء الأقسام بتذليل أية عقبات قد تطرأ حتى يتمكن الطلاب من تأدية امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وشدد رئيس الجامعة خلال جولته على وجود أعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة الامتحانات وعدم الاعتداد بأي إجازات، التي من شأنها قد تحدث خلل خلال فترة الامتحانات، ورافق رئيس الجامعة خلال جولته، والدكتور محمود النوبي آدم عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور خالد عبد النعيم محمدين عميد كلية الآثار، ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.