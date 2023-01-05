تقديم الرعاية الطبية لـ1380 حالة بقافلة جامعة طنطا فى قرية الرجدية

الغربية مصطفى عادل

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية الرجدية مركز طنطا بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء للمرضى بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أكد الدكتور محمود ذكى، أن القوافل الطبية تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التى تقدمها الجامعة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا موضحا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا فى كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان وذلك حرصًا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها المجتمعية فى اطار خطتها التنفيذية وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

تفقد الدكتور محمود سليم، العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسئولى "حياة كريمة" حيث قام بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المرضى، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم افضل الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة من خلال توفير كافة التسهيلات اللازمة للاطقم الطبية والمعاونين لهم، فشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبى على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التى قدمت محاضرات توعوية فى التغذية والاسعافات الأولية فى حالة الطوارئ، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التى تم فحصها، ومشاركة كلية التربية بمحاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 100 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة فى مبادرة "100 مليون شجرة"، بالاضافة إلى توزيع عدد 250 كتابا للمراجعة النهائية لطلاب بالشهادة الاعدادية بالقرية

كما أفاد الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبى على 1380 حالة من خلال 15عيادة حيث تم فحص 101 حالة فى عيادة جراحة المخ والأعصاب و144 فى عيادة الأطفال، و186 بالعظام، و113 جلدية، 124 باطنة، و54 مسالك بولية، و133 أنف وأذن، و20 جراحة عامة، و78 صدر، و24 نفسية وعصبيه، 204 جراحة العيون، 36 قلب واوعية دموية، 23تنظيم الأسرة، 65 تحاليل، 75 الأسنان، مضيفًا أنه تم تحويل 103 حالات بواقع 14 جراحة المخ والأعصاب، 2 أطفال، 8 عظام، 4 جلدية، 6 باطنة، 8 المسالك البولية، 14 أنف وأذن وحنجرة، 9 جراحة عامة، 6الصدر، 3نفسية وعصبية، 24جراحة العيون، 5قلب واوعية دموية.

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 17 مواطنا وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.