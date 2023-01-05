تعليم كفر الشيخ يعلن فتح باب التقدم للإعارات ويوضح المستندات المطلوبة

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد الدكتورعلاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً، بحضور محمد دخيل، مدير إدارة الإعارات بديوان المديريه، ورؤساء أقسام الإعارات بالإدارات التعليميه، لمناقشة خطة العمل للعام الاعاري 2023/2024 بغرفة عمليات المديرية.

وأعلن عن فتح باب التقديم للاعارات للعام الحالى، حتى يوم الثلاثاء، الموافق 28 فبراير المقبل 2023، على أن يتقدم الراغب في التقدم من المعلمين والإداريين بسحب استمارة من الاداره التابع لها بعد سداد الرسوم 100 جنيه بموجب إيصال سداد 123.

وأنه تم التأكيد على أنه يجب على جميع المتقدمين بطلب إعارة لهذا العام مراعاة، الاطلاع على القرار الوزارى رقم 265 بتاريخ 10 يونيو 2014، طبقاً للقانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين، الموزع على جميع الإدارات التعليمية مع الالتزام بالتقدم للإعارة ببطاقات الإعارات الحديثة الموزعة على الإدارات التعليمية للعام الإعاري الحالي.

وترفق ببطاقة التقدم للإعارة المؤهل الدراسي، وصورة من جواز السفر الحديث، وصورة من البطاقة الشخصية، وعلى الإدارات إصدار أوامرها لشئون العاملين "ملفات"، بتصوير المؤهل وإرفاقه ببطاقة الإعارة، ومراجعة البيانات بدقة من واقع الملفات على مسئوليتها، ويجب كتابة البيانات بكل دقة وعناية على مسؤولية صاحبها، مع توقيع مقدم الطلب على البطاقتين، و يعرض كل معلم وإداري للمساءلة القانونية في حالة ذكره بيانات غير حقيقية.

وعلى الراغبين فى التقدم للدول غير العربية كتابة بطاقتين لكل لغة يتقدم بها، مرفق بطلب الإعارة باللغة العربية أو وحدها، ويجوز الجمع بين التقدم للغتين لكل منها بطاقتين معا، مع قراءة التعليمات الخاصة بالدول الناطقة بغير العربية، وإرفاق صور المؤهلات للدول غير العربية، وعليها رسوم مائة جنيها مثل استمارة الدول العربية عن لغة واحدة أو اللغتين، وأي تغيير يطرأ على طلب الإعارة يجب موافاة الإدارة فور هذا التغيير.

وعلى مدير مدير المدرسة مراجعة بيانات بطاقات الإعارة الخاصة بالمدرسة، واعتمادها وختمها بخاتم شعار المدرسة، وتسليمها بعد ذلك لمقرر الإعارات بالإدارة التعليمية، وتقدم السيدة طالبة الإعارة بموافقة كتابية صريحة، وإقرار من زوجها و مصدق من جهة رسمية بموافقته على سفرها بمفردها دون اصطحاب أطفالها طوال مدة الإعارة، وغير المتزوجة تتقدم بإقرار موقع بالموافقة من ولي أمرها.