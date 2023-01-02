وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد ويتابع امتحانات العملي بمدارس التعليم الفني

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات العملي الحاسب الآلي للصف الثاني تعليم تجاري بمدرسة الشهيد محمد عاطف التجارية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، بحضور محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وحسني عمر، مدير إدارة التعليم التجاري بالمديرية.

كما تابع وكيل الوزارة، أعمال الامتحانات العملي، بالمدارس من خلال غرفة العمليات بالمديرية، موجها الشكر للمشاركين في الامتحانات.

اعتمد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمراحل التعليمية المختلفة، وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي "الصف الثالث الإعدادي" الرسمي العام والرسمي للغات، 2022/2023 م.

وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023 بمحافظة كفر الشيخ، يوم السبت 14 يناير 2022: مادة اللغة العربية والخط والإملاء و مادة التربية الدينية، ويوم الأحد 15 يناير 2023: مادة العلوم و مادة المهارات المهنية، ويوم الاثنين 16 يناير 2023: مادة الدراسات الاجتماعية و مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوم الثلاثاء 17 يناير 2023: مادة اللغة الإنجليزية والأربعاء 18 يناير 2023 امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحان الصف الخامس الابتائي، يوم السبت 14 يناير 2022: مادة اللغة العربية والخط والإملاء و مادة التربية الدينية، ويوم الأحد 15 يناير 2023: مادة العلوم و مادة المهارات المهنية، ويوم الاثنين 16 يناير 2023: مادة الدراسات الاجتماعية و مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوم الثلاثاء 17 يناير 2023: مادة اللغة الإنجليزية،ويوم الأربعاء 18 يناير 2023 مادة الرياضيات.

جدول الصف السادس الابتدائي، يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023، مادة اللغة العربية والخط والاملاء ومادة العلوم، ويوم الأربعاء 11 يناير رياضيات وتربية دينية، ويوم الخميس 12 يناير لغة انجليزية ودراسات اجتماعية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي يوم السبت 14 يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية وخط وإملاء ، وامتحان مادة الحاسب الآلي ، ويوم الأحد 15 يناير 2022: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وامتحان مادة التربية الدينية، ويوم الاثنين 16 يناير 2022: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وامتحان التربية الفنية، ويوم الثلاثاء 17 يناير علوم وهندسة، ويوم الأربعاء 18 يناير جبر واحصاء.

جدول امتحان الصف الثاني الاعدادي، يوم السبت 14 يناير امتحان مادة اللغة العربية وخط وإملاء ، وامتحان مادة الحاسب الآلي، ويوم الأحد 15 يناير مادة الهندسة والتربية الفنية، يوم الاثنين 16 يناير مادة العلوم والتربية الدينية، والثلاثاء 17 يناير مادة الجبر والإحصاء ودراسات اجتماعية، والأربعاء 18 يناير امتحان مادة اللغة الانجليزية.

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة كفر الشيخ، اعتباراً من يوم السبت 21 يناير المقبل، في مادتي اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية، ويوم الأحد 22 يناير مادة العلوم ومادة الجبرـ، ويوم الاثنين 23 يناير مادة الهندسة ومادة الحاسب الالي، ويوم الثلاثاء 24 يناير 2022، امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتربية فنية، ويوم الاربعاء دراسات اجتماعية.



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