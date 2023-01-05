اليوم السابع
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تحرير 47 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية بمركز مطاى فى المنيا

الخميس، 05 يناير 2023 02:53 م
تحرير 47 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية بمركز مطاى فى المنيا الحملة التموينية
المنيا – حسن عبد الغفار

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حررت الوحدة المحلية لمركز مطاى بالمنيا، 47 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون والتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وذلك بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمخابز البلدية.

 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بمتابعة الحالة العامة للأسواق والمخابز البلدية، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين.

 

من جانبه، أوضح سعيد محمد رئيس المركز، أنه خلال الحملات تم تحرير 47 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم الإعلان عن الأسعار – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين).


مديرية التموين

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