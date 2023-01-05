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تجديد حبس فتاة "بلوجر" وشاب لحيازتهما مواد مخدرة بالتجمع الخامس

الخميس، 05 يناير 2023 02:33 م
تجديد حبس فتاة "بلوجر" وشاب لحيازتهما مواد مخدرة بالتجمع الخامس حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس بلوجر وشخص آخر بتهمة حيازة المواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (صاحب محل ملابس) وبرفقته (إحدى الفتيات "بلوجر على تطبيق تيك توك") بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزتهما (2 كيلو جرام حشيش – 500 جرام هيروين)،
واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطه بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (180,000 ألف جنيه تقريباً) فتم حبس المتهمين.
 
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

القبض على بلوجر

ترويج المخدرات

تجارة المخدرات

نيابة القاهرة الجديده

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