تجديد حبس شقيقين لاتهامهما بقتل ميكانيكى فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

جدد المستشار محمود مندور، رئيس محكمة جنح بندر كفر الشيخ، اليوم الخميس، حبس شقيقين متهمين بقتل ميكانيكى بمنطقة المدينة الصناعية غرب مدينة كفر الشيخ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان المستشار هشام علام، رئيس نيابة بندر كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أمر بالتصريح بدفن جثة الميكانيكى المجنى عليه بمعرفة أهليته، وحبس الشقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لهما فى الموعد القانونى.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من مأمور قسم ثان شرطة كفر الشيخ، يفيد بتلقي القسم بلاغًا بنشوب مشاجرة بمنطقة المدينة الصناعية دائرة القسم بين شقيقين وميكانيكي بسبب خلافات الجيرة بينهم، ووجود قتيل.

انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين وقوع مشاجرة بين كل من "علي.ع.ف.أ"، 52 عامُا، ميكانيكي، ويقيم بناحية المدينة الصناعية بغرب كفر الشيخ دائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، و"أ.ا"، 40 عامًا، فكهاني، وشقيقه "محمود"، 53 عامًا، صاحب محل زيوت، ويقيمان بنفس عنوان الأول، أسفرت عن طعن الشقيقين للأول ما أدى إلى إصابته بجرح نافذ بالصدر ووفاته لدى وصوله مستشفى كفر الشيخ العام.

وكشفت التحقيقات الأولى لرجال الشرطة عن حدوث خلافات بين المجني عليه الميكانيكي، والشقيقان الفاكهاني، وصاحب محل الزيوت بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم وتجددت لحظة وقوع المشاجرة بمنطقة المدينة الصناعية بغرب مدينة كفر الشيخ ما أدى إلى تعدي الشقيقان على الميكانيكي بسلاح أبيض "سكين" استقرت في منطقة الصدر ما أدى إلى وفاته.

ألقى القبض على الشقيقين المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وفق ما جرى ذكره، تحرر المحضر رقم 37 لسنة 2023 إدارى قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وبإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات قررت حبس الشقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددت محكمة جنح بندر كفر الشيخ حبسهما 15 يومًا.