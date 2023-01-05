وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الصين شهدت زيادة في عدد الإصابات بعد أن خففت بكين الشهر الماضي القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.



وأضافت القناة الإخبارية أن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وفرنسا من بين الدول التي فرضت إجراءات جديدة تطالب المسافرين القادمين من الصين بتقديم اختبارات سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع تزايد المخاوف بشأن الارتفاع في الحالات لكن السلطات التايلاندية أعلنت اليوم الخميس أنه ينبغي معاملة جميع الدول بالمثل.



بدوره، قال وزير الصحة العامة في تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، اليوم الخميس، إن تايلاند لا تطلب نتائج اختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من السياح القادمين من أي دولة، مضيفا: "هذه فرصة لاستعادة وضعنا الاقتصادي والتعافي من الخسائر التي عانيناها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات".



من جانبه، قال وزير السياحة بيبات راتشاكيتبراكان: "نتوقع أن يأتي السياح الصينيون إلى تايلاند بعد العام الصيني الجديد" في الوقت الذي أعرب فيه نائب محافظ هيئة السياحة في تايلاند تانيس بيتسوان عن توقعاته بدخول حوالي 60 ألف مواطن صيني إلى تايلاند هذا الشهر.



وكانت الصين أكبر مصدر للسياح الأجانب لتايلاند قبل الوباء، حيث وصلها ما يقرب من 11 مليون سائح في عام 2019 وفقا للبيانات الحكومية.



يشار إلى أن السياحة كانت تمثل ما يقرب من 20 % من الدخل القومي قبل الوباء، وأثرت القيود الصارمة على الحدود في ذروة الأزمة الصحية على الفنادق والمطاعم ومنظمي الرحلات السياحية في جميع أنحاء البلاد.