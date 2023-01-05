المدعى العام الأوكرانى: مقتل وإصابة 1329 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أ.ش.أ

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الخميس، مقتل 452 طفلا وإصابة 877 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي .

وقال مكتب المدعي العام في بيان، إنه حتى اليوم 5 يناير، تأثر أكثر من 1329 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 452 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 877 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأوضح أن 3 آلاف و126 مؤسسة تعليمية في أوكرانيا تضررت جراء الضربات الجوية والمدفعية الروسية اليومية، من بينهم 337 مؤسسة تم تدميرها بالكامل .

وأضاف مكتب المدعي العام، أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.