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السجن 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار فى الحشيش بقنا

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 10:26 ص
السجن 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار فى الحشيش بقنا محكمة - ارشيفية
قنا صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير، عاملا بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في الحشيش،  بمركز دشنا، شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى 15 سبتمبر من العام الجاري، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم راضي.م.ف، 37 عاما، عامل، ومقيم أبو مناع غرب بدشنا، تهمة حيازة حشيش بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 2236 لسنة 2022، جنح مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم 2423 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهم بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.


 


جنايات نجع حمادي

مركز دشنا

تاجر مخدرات

اخبار قنا



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