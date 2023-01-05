اليوم السابع
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الكهرباء: تطوير 460 مركز خدمة عملاء وتخصيص منافذ لذوى الهمم

الخميس، 05 يناير 2023 09:00 ص
الكهرباء: تطوير 460 مركز خدمة عملاء وتخصيص منافذ لذوى الهمم الدكتور محمد شاكر - وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى عدد مراكز خدمه العملاء التابعة للشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة تبلغ 460 مركزا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير هذه المراكز بنسبة تزيد عن 80% ليتم إتاحة الخدمات بها بنفس الرسوم المقررة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإليكترونية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى نجحت فى تفعيل كافة خدمات القطاع التى يبلغ عددها 25 خدمة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونيه، كاشفا أن المواطن سواء مشترك أو مستثمر أصبح ليس فى حاجة للذهاب لشركة الكهرباء للحصول على الخدمة.

قال المصدر أن هناك بعض المواطنين مازالوا لا يتمكنون من الحصول على الخدمات اليكترونيا، موضحا أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت خطة لتطوير جميع مراكز خدمه العملاء بجميع انحاء الجمهورية وتوحيد الهوية البصرية بحيث تحمل نفس الشعار واللون الموحد لتكون معلومة لدى البسطاء.

وتابع المصدر، أن أعمال التطوير التى تتم بمراكز خدمة العملاء تشمل تخصيص منافذ خاصة بكبار السن وذوى الهمم، وتم تدريب عدد كبير من موظفى خدمه العملاء على التعامل مع ذوى الهمم واستخدام لغة الإشارة لمساعدتهم فى الحصول على الخدمة المطلوبة

وفى سياق متصل أكد المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، فى وقت سابق، أنه تم تدريب عدد 75 موظفا من العاملين بخدمة العملاء على مهارات التواصل مع ذوى الهمم وتعليم لغة الإشارة، مؤكدا أنه تم تدريب 25 من ذوى الهمم من فئة الصم والبكم والمكفوفى، وأوضح أبو وردة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الهدف من الدورة التدريبية هو التعريف بمفهوم لغة الإشارة وأنواعها، موضحا أنه تم التركيز على الكلمات والمصطلحات التخصصية والمتعلقة بطبيعة عمل كل مؤسسة.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

مراكز خدمه العملاء

الشركة القابضة لكهرباء مصر



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