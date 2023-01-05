اليوم السابع
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"القوى العاملة" تسهل إجراءات عودة 74 عاملا مصريا انتهت إقاماتهم بالسعودية

الخميس، 05 يناير 2023 03:12 م
"القوى العاملة" تسهل إجراءات عودة 74 عاملا مصريا انتهت إقاماتهم بالسعودية وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

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أعلنت وزارة القوى العاملة وبالأسماء، اليوم الخميس عن قيام مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالرياض بتسهيل إجراءات حصول 74 عاملاً مصرياً من الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء صلاحية الإقامة، وذلك بعد مراجعة مكتب عمل الرياض، وإدارة الوافدين، وجرى صدور تأشيرات خروج نهائية للعودة إلى مصر.

 

وجاء فى التقرير الذى تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من أحمد رجائى المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن القائمة تضم: 37 تأشيرة خروج نهائى وإبعاد لمن لديهم الرغبة في العودة إلى مصر، ممن انتهت إقامتهم ولم يقوم صاحب العمل بالتجديد لهم، و29 تأشيرة خروج نهائى تهرب عن العمل ولا يمكنه العودة للسعودية مرة أخرى الا بعد مرور 5 سنوات، وجاء فى القائمة 8 من العاملين الذين تعذر إتمام تأشيرة الخروج النهائي لهم نظراً لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر، كما تم مراجعة مكتب العمل لإنهاء 15 طلب خروج نهائي للعاملين المصريين الذين انتهت إقامتهم ولم يتمكنوا من تجديد إقامتهم ويرغبون فى الخروج النهائي النظامى إلا أنه تبين وجود بعض الملاحظات التى تمنعهم من الحصول على موافقة مكتب العمل بالخروج النهائي.

 

وأكد رجائي أن مكتب التمثيل العمالي بالرياض يواصل دوره في متابعة كافة ملفات وقضايا العمالة المصرية فى المملكة، وذلك بتوجيهات من الوزير حسن شحاتة، موضحاً أنه بخصوص القائمة المذكورة تم الإعلان على صفحة مكتب التمثيل العمالي بالرياض على الفيسبوك عن أسماء هؤلاء العاملين تسهيلاً عليهم، دون الحاجة الى الحضور مرة أخرى إلى مقر القنصلية.

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القوى العاملة

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