القبض على 4 متهمين فى واقعة مقتل طالب وإصابة زميله بالإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية ، اليوم الخميس، القبض على 4 أشخاص متهمين بقتل طالب فى المرحلة الإعدادية بسلاح أبيض، وإصابة طالب آخر فى حالة خطيرة، وتحفظت على السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باندلاع مشاجرة بين عدد من الطلبة بشارع العلاقمة بحى السلام التابع لدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمباحث الجنائية إلى مكان الحادث وفرضو كردونا أمنيا حول مكان الواقعة، فيما نقل الأهالى المتوفى وصديقه المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن وفاة محمود فهمى محمد 16 عاما جراء طعنة نافذة فور وصوله إلى مستشفى جامعة قناة السويس، فيما نجح الأطباء فى إنقاذ طالب آخر يدعى عمر صلاح حماد 16 عاما إثر إصابته بطعنات نافذة فى الصدر والبطن.