الرئيس السيسى: نحن فى يوم جميل وعام جديد كل عام وأنتم بخير ويجب أن نذكر أنفسنا بتحدياتنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نحن في يوم جميل وعام جديد كل عام وانتم بخير يجب ان نذكر انفسنا بنحدياتنا".

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الشبابية من صندوق تحيا مصر.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة سوهاج، فى إطار استراتيجية تنمية الصعيد: "لما الاقي حلم عند شباب مصرى.. الحلم ده ممكن يتعمل منه حاجة.. مش أقول ربنا يوفقهم.. لا ده يمكن يجبلي حاجة.. أي مشروع يجبلي حاجة.. وحاجة جنب حاجة.. البلد دي موقفها يتغير.. بقولكم كده بسبب موضوع النمو السكاني".

وتابع الرئيس السيسي: "النهاردة يوم جميل وعام جديد وكل سنة وأنتم طيبين.. بنفكر دايما بعض بحجم التحدي والمشكلة.. الموضوع مش فساد حكومة ولا فساد إداري ولا تهميش.. أقول حاجة بسيطة.. أنا اعرف كويس يعني أيه قرش؟.. واعرف ايه يعني دولة بفضل الله.. ودولة تبقي قد الدنيا بيكم وافكاركم وجهدكم.. مستمرين بالطريقة دي.. والدعم من صندوق تحيا مصر.. طب الرقم كام؟.. مش عاوز أقول.. حطوا أفكاركم في ميزانيات ولجنة تشرف على ده ولكم ولغيركم من مشروعات شبابية.. واحنا ان شاء الله نوفر الدعم.. كل اللى قولتوه ده نشوفوا.. كل المشروعات والأفكار".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تحتاج إلى 70 تريليون جنيه وليس 7 تريليونات جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات لخدمة الناس، معقبا: "يا رب يعلمنا ويفهمنا وإننا نشوف.. واللي نشوفه نفهمه".

أضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في محافظة سوهاج، فى إطار استراتيجية تنمية الصعيد: "اللي إحنا بنعمله في سوهاج أكثر من 100 مليار جنيه، ولكن اللي اتعمل تشغيله بكام؟ يعني عملت مكتب بريد.. الناس اللي هتشتغل فيه هتاخد كام؟ وهيتعمله صيانة بكام؟ ولو عملت مدرسة علشان تحافظ عليها هتصرف كام؟ وكذلك لو عملت مستشفى هتشتغل كل يوم بكام؟ وكل شهر وكل سنة؟ انت داخل في سباق.. مثلا عدد الفصول الموجود دلوقتي أقل من المطلوب بمنتهى البساطة، يبقى انت الأول عايز تسد الفجوة فجوة الموجود مع المفروض يكون موجود".

وأكمل الرئيس السيسي: "نحن في حاجة لـ60 ألف فصل بالمدارس سنويا، ولو النهارده عايز أعمل 60 ألف فصل يعني عايز 60 مليار جنيه، ثم أضع معهم مصاريف المدرسة والطقم الإداري والإشراف في المدرسة يعني بكام؟ أنا كنت براجع أمس مع الإسكان علشان أعمل 200 ألف وحدة تانيين.. لقيت الوحدة معدية عليا الـ700 ألف جنيه.. يعني ال200 ألف بـ140 مليار جنيه".

شهدت محافظات الصعيد المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، مشروعات قومية عملاقة، وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، تشمل الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، والتي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش.

نجحت الدولة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع، وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية بإجمالي استثمارات 16.13 مليار جنيه و4119 مشروعاً منتهياً وجارياً.

تم الانتهاء من وتشغيل عدد 387 مشروعاً في صعيد مصر في قطاعات البنية الأساسية من اجمالي استثمارات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ما يقرب من 2 مليار و867،704 مليون جنيه على قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل، مياه الشرب الكهرباء والانارة تحسين البيئة، التطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية ودعم الحملات الميكانيكية ودعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية، وقد استفاد من البرنامج قرابة 5،8 مليون مواطن في محافظات الصعيد المستهدفة.