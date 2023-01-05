وقالت وزارة الدفاع، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن القوات الروسية تمكنت من القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا في محور جنوب دونيتسك، مضيفة أن الوحدات الروسية تواصل عملياتها الهجومية بشكل ناجح.



وأضاف أن المعارك في اتجاه دونيتسك أسفرت عن مقتل نحو 60 جنديا أوكرانيا، كما تكبدت القوات الأوكرانية خسائر في محور كراسني ليمان، حيث تم القضاء على أكثر من 40 جنديا.



وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلتين من "سو-24" و"سو-25" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.



وفي اتجاه منطقة كوبيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية قضت القوات الروسية على نحو 30 جنديا أوكرانيا، كما استهدفت ما يعرف بكتيبة "الشيخ منصور"، وقتلت أكثر من 55 منهم.