اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء فرع جديد لهيئة قضايا الدولة فى محافظة السويس

الخميس، 05 يناير 2023 12:47 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء فرع جديد لهيئة قضايا الدولة فى محافظة السويس المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 30 لسنة 2022 بشأن إنشاء فرع جديد لهيئة قضايا الدولة في محافظة السويس.

وتضمن قرار وزير العدل في مادته الأولى على أن ينشأ فرع جديد لهيئة قضايا الدولة بمحافظة السويس يسمى " فرع السويس ثان" يختص بماشرة الدعاوى الخاصة بمحافظتى السويس وجنوب سيناء التي تنظرها محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية بالإسماعيلية ومقره شارع سعد زغلول بجوار محافظة السويس.

بينما تضمن المادة الثانية من القرار على أن يعدل مسمي فرع السويس الحالي الى فرع السويس اول ويختص بمباشرة الدعاوى التي تنظرها محاكم القضاء العادي بمحافظة السويس وينقل الى المقر الجديد الكائن بشارع زغلول بجوار محافظة السويس.

 

 
 
قرار وزير العدل رقم 30 لسنة 2022
 

قرار وزير العدل رقم 30 لسنة 2022

 


الجريدة الرسمية

هيئة قضايا الدولة

محافظة السويس

فرع جديد لقضايا الدولة



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