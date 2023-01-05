التصوير والتليفون ممنوع.. تعرف على استعدادات تعليم المنيا لامتحانات النقل

المنيا-حسن عبد الغفار

عقد المهندس حمدى السيد إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا إجتماعا بمديرى عموم الإدارات التعليمية التسع، ومديرى المراحل التعليمية بالديوان، ومديرى إدارات التخطيط، والمتابعة، والأمن الوقائى، والتعليم الخاص، والمدارس الرسمية للغات، وشؤون الطلبة، ورؤساء أقسام التعليم الإعدادى بالإدارات التعليمية، بحضور حمدى مصطفى وكيل المديرية، أشرف برسوم مدير عام الشؤون المالية والإدارية، حامد الشريف مدير عام التعليم الفنى، وذلك لبحث تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بشأن آلية إجراء عملية الامتحان لصفوف النقل بشكل عام والشهادة الإعدادية بشكل خاص.



وأكد وكيل الوزارة، أن الامتحانات يجب أن تكون فى مستوى الطالب المتوسط ​​، ومطابقة لمواصفات ورقة الامتحان وفق القواعد والتعليمات الوزارية المنظمة لعملية الامتحان، بالإضافة إلى استكمال تكليفات رؤساء اللجان والمراقبون، مؤكدا عدم قبول أية اعتذارات عن أداء المهام أثناء فترة الامتحانات.



وقال السيد أن النظام التعليمى بأكمله فى المحافظة سيعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وضمان حسن سير عملية الامتحان، والعمل على توفير البيئة المناسبة لسهولة إجرائها ووفقا للإجراءات الأمنية والتنظيمية التى تضعها مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بالإضافة إلى عمل مركز توزيع الأسئلة الرئيسية على مستوى المحافظة يتم من خلاله توزيع أسئلة الامتحان بشكل يومى على لجان الامتحانات.





وشدد وكيل الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب بالشكل الذى يضمن أداء الطلاب لامتحانات الشهادة الإعدادية فى جو من الهدوء؛ بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، والتنفيذ الدقيق لأحكام القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكيد على عدم التصوير داخل اللجان وكذلك عدم اصطحاب المحمول للطلاب والمعلمين مع ضرورة إعلان الجدول فى مكان ظاهر للطلاب، ووجه وكيل الوزارة بعدم إعلان النتيجة إلا بعد إعتمادها من المحافظ ومن ثم إتاحة النتيجة لأولياء الأمور حسب التعليمات المنظمة لذلك.

وفى ذات السياق وجه وكيل الوزارة بخصوص امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، على التأكيد على جاهزية جميع المدارس التى تعقد بها الامتحانات إلكترونيا ومراجعة موقف البنية التحتية والشبكات بمعرفة مسئولى التطوير التكنولوجى بالإدارات.

وأوضح أن امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى سيكون الامتحان من المديرية وليس من الوزارة 15% مقالى و85% إلكتروني. وشدد وكيل الوزارة على الاستعانة بمسئولى التطوير التكنولوجى من جميع المراحل خلال فترة الامتحانات الإلكترونية، وللفئات المستهدفة بالامتحان الورقى طلاب المنازل والدمج، يعقد الامتحان ورقيا طبقا للجدول المعلن،وشدد وكيل الوزارة على إعتبار امتحانات الشهادة الإعدادية مسألة أمن قومى وعلى الجميع تحمل المسؤولية وأنه يثق فى قدرة المكلفين بالعمل على إنجاح المنظومة التعليمية فى إدارة أعمال امتحانات الشهاده الإعدادية.