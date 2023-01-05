البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تقترب من 1.4 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.64% ليصل إلى مستوى 15968 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 2784 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.76% ليصل إلى مستوى 19382 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.31% ليصل إلى مستوى 6568 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2941 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 4397 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3610 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهما: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

فى السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات تعليم لخدمات الإدارة، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، شركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وفورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 57.8 ألف سهم، 2 مليون سهم، 100 ألف سهم، 240 ألف سهم، 200 ألف سهم، 22.7 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت إدارة شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وأى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1122 سهم، 5 آلاف سهم، 5 آلاف سهم، 100 ألف سهم، على التوالى، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات راية القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وأى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عدد مليون سهم، 5999 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وتنمية للاستثمار العقارى، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، عدد 2085 سهم، 80 ألف سهم، 25 ألف سهم، 24 سهم، 500 سهم، 15 ألف سهم، 9226 سهم، 2000 سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والدولية للمحاصيل الزراعية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وإى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 31.7 ألف سهم، 2715 سهم، 1000 سهم، 350 ألف سهم، 165 ألف سهم، 5925 سهما، 2000 سهم، 2 مليون سهم، 4 ملايين سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا القاهرة للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-رواد شراء الأولى عدد 20 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة التى بحوزة الشركة إلى 0.357%، والثانية 65 ألف سهم.