الأوقاف تعقد دورة تدريبية لـ60 إماما بمسجد النور فى العباسية منتصف يناير

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، عقد الإدارة العامة للتدريب فعاليات الدورة التخصصية للأئمة لـ 60 إمامًا يوم الأحد 15 يناير الجارى، وحتى الخميس 19 يناير، وذلك بمركز التدريب الرئيسى بمسجد النور بالعباسية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الدورة تأتى فى إطار استمرار خطة الوزارة فى التدريب والتأهيل المستمر للعاملين، لافتة إلى أنه من المقرر أن يحاضر فى الدورة نخبة متميزة من الأساتذة والعلماء.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن الحصول على هذه الدورة يعد شرطًا للتقدم لأى درجة إشرافية أعلى وشرطًا للإيفاد للخارج.

ووضعت وزارة الأوقاف، خطة مكبرة لتدريب جميع أئمة المساجد على عملية بناء الخطبة العصرية الحديثة من ناحية المبنى والمعنى وفن الإلقاء، وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى، بوزارة الأوقاف، أن الدورة التدريبية ستشمل التركيز على ختام الخطبة وخاصة الدعاء بحيث يكون ملائم لموضوع الخطبة بعيدا عن المقدمات والخواتيم المحفوظة الطويلة، والتدريب على أن يٌلم الخطيب بموضوع الخطبة فى الوقت المحدد لها فى حدود 10 دقائق، مشددًا على أن الهدف من الدورات التدريبية للأئمة هو مواكبة التطورات العصرية والمستجدات، والقدرة على بناء خطبة محكمة النسج، وأن يكون دائم التطوير لأساليب أدائه، ولا يركن إلى مجرد جمل وعبارات محفوظة، دون أن يدقق فى معنى كل جملة وكلمة، ومدى اتساقها مع الموضوع ومناسبتها للزمان والمكان والمجتمع الذى يخاطبه.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق الدورة المتكاملة "الدفعة السادسة" فى أكاديمية الأوقاف الدولية، لـ 85 إماما وواعظة يوم الإثنين المقبل، فى إطار دور أكاديمية الأوقاف الدولية فى التدريب والتأهيل المستمر، لافتة إلى أن الأكاديمية تستقبل المتدربين والمتدربات مساء الأحد المقبل ويحاضر فيها نخبة متميزة من العلماء والمفكرين.