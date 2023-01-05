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استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي وإنبي اليوم باستاد عثمان أحمد عثمان

الخميس، 05 يناير 2023 10:38 ص
استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي وإنبي اليوم باستاد عثمان أحمد عثمان الاهلى
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وانبي فى الخامسة مساء اليوم الخميس، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
 
 وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة للجميع.
وانقض الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية دون رد في الجولة الـ11.
 وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
 
 الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط. 
 الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث. 
 
 وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
 
 

الاهلى

النادى الاهلى

الدورى الممتاز

الجبل الاخضر

وزارة الداخلية



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