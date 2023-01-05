إحالة عامل للطب النفسي لتعديه على ربة منزل فى المواصلات العامة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، بإيداع المتهم " ا.ج.ث" مستشفى الأمراض النفسية والعصبية والعقلية بالمعمورة، وندب لجنة ثلاثية لملاحظة حالة المتهم لبيان مدي قواه النفسية والعقلية، وعما إذا مدركا لأفعاله وقت ارتكاب الواقعة من عدمه ، وذلك لمدة 45 يوما وحددت نظر الدعوى بجلسة 4 مارس وموافاتعا بالتقرير بالجلسة ، لاتهامه بالتعدي علي المجني عليها " ت.ح.ج" .

تعود أحداث القضية المقيدة ، برقم 26174 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة سيدي جابر، بقيام المتهم بالتعدي على ربة منزل أثناء تواجدها داخل سيارة أجرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر ،أنه حال استقلال المجني عليها " ت.ح.ج"، ربة منزل إحدى سيارات الأجرة، وبجوارها زوجها ونجلتها استقل المتهم " ا.ج.ث" عامل خدمات سرفيس ، بالمقعد خلفها وتبين من جلوس المتهم قيامه بالتعدي عليها من الخلف بيده بعد قيامه ازاحة أكياس، ووضع يده أسفلها فصرخت، واستغاثة بزوجها ونجلتها، وحال تواجد الكول أمني لمباشرة أعمال الخدمات الأمنية فتم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهم علي النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت، قرارها بعرضه على مستشفى الطب النفسي، بعد الاطلاع على المادة 62 من قانون العقوبات والمادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية ومطالعة الأوراق سماع مرافعة الدفاع والمداولة .