ألمانيا والنمسا: على القادمين من الصين تقديم اختبار سلبى لفيروس كورونا المستجد

قال وزير الصحة الألمانى كارل لوترباخ اليوم /الخميس/ إنه يجب على أي مسافر قادم من الصين تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة هناك.
وأضاف لوترباخ - حسبما نقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن دخول ألمانيا سيحتاج إلى إجراء اختبار سريع لفيروس كورونا (كوفيد-19) على الأقل قبل وقت قصير من المغادرة، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا إجراء اختبارات بشكل عشوائي على بعض الوافدين للتعرف على متغيرات الفيروس.
تأتى هذه التطورات بعد توصية الاتحاد الأوروبي أمس /الأربعاء/ بأن تطلب الدول الأعضاء في التكتل من المسافرين القادمين من الصين تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهو ما وصفه لوترباخ بأنه "قرار جيد".
أيضا، أعادت النمسا اليوم /الخميس/ فرض فحص كورونا على المسافرين القادمين من الصين، وقال يوهانس راوخ وزير الصحة النمساوي - في تصريحات اليوم - إن القرار جاء بعد دعوة الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء إلى إعادة فرض فحص كورونا على المسافرين القادمين من الصين والتزمت النمسا بالتوصية.
وأشار الوزير إلى وجوب قيام المسافرين قبل مغادرة الصين بإجراء الفحص والتأكد من الخلو من الفيروس.
يشار إلى أن الصين تعاني من ارتفاع حاد جديد للإصابات بالفيروس، مما دعا النمسا إلى فحص الطائرات وأماكن تجمع الصينيين في البلاد.
من ناحية أخرى، قال المركز الصينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن احتمال انتشار وباء كوفيد-19 على نطاق واسع بسبب متغير أوميكرون (إكس بي بي) هو احتمال منخفض على المدى القصير في البلاد.
وأضاف المركز - في بيان أصدره ونقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم /الخميس/ - أن السلالتين الفرعيتين بي إيه.5.2 و بي إف.7 من متغير أوميكرون بي إيه.5 هما حالياً السلالتان المهيمنتان في البلاد.
وتابع البيان أن تحييد الأجسام المضادة من الأفراد المصابين بالسلالتين سيبقى عند مستوى مرتفع نسبياً لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، ما سيجعل هؤلاء المرضى يتمتعون بحماية فعالة متعدية ضد متغيرات أوميكرون الأخرى، بما فيها متغير إكس بي بي.
من جانبه قال مدير المعهد الوطني الصيني للسيطرة على الأمراض الفيروسية شيوي ون بوه، إن الصين اكتشفت متغيرات بي إف.7، و بي كيو.1، و إكس بي بي وافدة في الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن متغيرات بي إف.7، و إكس بي بي لم تتطور إلى متغيرات فرعية مهيمنة في البلاد.
وبحسب الخبراء؛ تم رصد 16 حالة إصابة محلية بـ إكس بي بي خلال الفترة ما بين شهري أكتوبر إلى ديسمبر من العام 2022، وجميعها كانت لمتغير إكس بي بي.1، فيما تم تسجيل حالة واحدة فقط في شهر ديسمبر الماضي.
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