ألمانيا والنمسا: على القادمين من الصين تقديم اختبار سلبى لفيروس كورونا المستجد

وأضاف لوترباخ - حسبما نقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن دخول ألمانيا سيحتاج إلى إجراء اختبار سريع لفيروس كورونا (كوفيد-19) على الأقل قبل وقت قصير من المغادرة، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا إجراء اختبارات بشكل عشوائي على بعض الوافدين للتعرف على متغيرات الفيروس.

تأتى هذه التطورات بعد توصية الاتحاد الأوروبي أمس /الأربعاء/ بأن تطلب الدول الأعضاء في التكتل من المسافرين القادمين من الصين تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهو ما وصفه لوترباخ بأنه "قرار جيد".

أيضا، أعادت النمسا اليوم /الخميس/ فرض فحص كورونا على المسافرين القادمين من الصين، وقال يوهانس راوخ وزير الصحة النمساوي - في تصريحات اليوم - إن القرار جاء بعد دعوة الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء إلى إعادة فرض فحص كورونا على المسافرين القادمين من الصين والتزمت النمسا بالتوصية.