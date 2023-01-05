أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم تواصل استقرارها

وتشهد أسعار اللحوم فى الأسواق استقرار ملحوظ مع استمرار توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية؛ لضبط الأسعار وعدم تحركها لتتراوح أسعار البلدى بين 170 و185 جنيها حسب القطعية، وفى بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة.