أسعار الذهب اليوم الخميس في الصاغة وعيار 21 يسجل 1750 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الخميس 5 يناير 2022 في مستهل تعاملات اليوم ،وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1750 جنيها للجرام، في حين يتجه السعر العالمي للصعود مسجلاً 1858 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1500 جنيه.

عيار 21 سجل 1750 جنيها.

عيار 24 سجل 2000 جنيه.

الجنيه الذهب 14000 جنيه.

وأكد هشام الليثى محلل أسواق الذهب والمعادن لدى Sam Precious Metals، أن سوق الذهب العالمي خلال 2023 مرتبط بصورة مباشرة باتجاهات البنوك المركزية نحو الفائدة سواء بمزيد من الرفع في أسعار الفائدة أو إبطاء وتيرة صعود الفائدة وهو ما سيكون له انعكاسات مباشرة على سعر أونصة الذهب

وأشار هشام الليثي إلي أن تصريحات كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، والتي قالت فيها إن عام 2023 سيكون أكثر صعوبة و الجميع سيشعر بالركود في الاقتصاد العالمي، ستدعم الذهب في الربع الأول من العام الجديد، مؤكداً أن توقعات الاقتصاد العالمي السلبية ستكون أحد دعائم الذهب وقد تشهد الاونصة مستويات 1900 دولار خلال وقت قريب.

وأوضح محلل أسواق الذهب ، أن توقعات تباطؤ الاقتصاد الصيني هذا العام بسبب عودة الإغلاق لبعض المناطق نتيجة تفشي فيروس كورونا سيكون آثاره مباشرة على الذهب والذي يكسب مزيد من الثقة لدى المستثمرين، لأن المعدن الثمين هو الرابح الأكبر من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.

وقال "الليثي"، أن ارتفاع أسعار الفائدة وتعزيز الدولار قد يضغطان على الذهب لبعض الوقت هذا العام ، لكن بوتيرة أقل من المتوقع وسط موجات التضخم المرتفعة والتي تستمر حتى النصف الثاني من 2023 وهذا ما يعطي مزيد من الدعم للذهب في الربع الأول من 2023

واختتم هشام الليثي، أن الذهب يترقب هذا الأسبوع الإعلان عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غداً الأربعاء ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تقرير التغير في وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي وفي حالة أن جاءت الوظائف إيجابية فان الذهب قد يشهد بعض الانخفاض، وفي حالة ضعف التوظيف فإن الذهب قد يتلقى مزيد من الدعم وحدوث ارتفاع فيه ليستهدف 1850 دولار على المدى المتوسط.