أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 يناير 2022

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الدواجن بالمزارع ملحوظ اليوم ليسجل كيلو الفراخ البيضاء 50 جنيهًا تسليم أرض المزرعة فى تعاملات اليوم 5 يناير 2022 فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 54 إلى 57 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

سعر الفراخ البيضاء 50 جنيهًا، سعر الساسو 61 جنيهًا، والكتكوت الساسو 4.25 إلى 4.50 جنيها وأمهات بيضاء 41 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض 4.5 إلى 4.75 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

وتسجل أسعار البيض فى سوق الجملة 77 جنيها لسعر الأبيض فى حين يبلغ سعر البيض البلدى 84 جنيها الكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 80 جنيها للكرتونة

يشار إلى أن هذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة.