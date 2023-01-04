اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم 4 يناير 2023 فى الأسواق المصرية

الأربعاء، 04 يناير 2023 06:00 ص
أسعار الدواجن اليوم 4 يناير 2023 فى الأسواق المصرية دواجن
كتب إسلام سعيد

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أعلنت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن ارتفاع أسعار الدواجن بالمزارع، ليسجل كيلو الفراخ البيضاء 44 جنيهًا تسليم أرض المزرعة فى تعاملات اليوم 4 يناير 2022 فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 48 إلى 49 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.
 
 
سعر الفراخ البيضاء 44 جنيهًا، سعر الساسو 60 جنيهًا، والكتكوت الساسو 4.25 إلى 4.50 جنيها وأمهات بيضاء 41 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض 4.5 إلى 4.75 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.
 
وتسجل أسعار البيض فى سوق الجملة 80 جنيها لسعر الأبيض فى حين يبلغ سعر البيض البلدى 78 جنيها الكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 85 جنيها للكرتونة
 
يشار إلى أن هذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة.
 
 
 

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