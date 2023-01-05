"أزهر الإسكندرية" يتسلم معهد الفاروق فى أبو تلات تمهيدا لافتتاحه

الإسكندرية أسماء على بدر

تسلمت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية برئاسة الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، معهد عمر الفاروق بأبو ثلاث التابع لإدارة غرب التعليمية الأزهرية، وذلك كمرحلة مبدئية ممهدة للاستلام النهائى من اللجنة الفنية بعد صيانته تمهيدًا لافتتاحه.

وتفقد رئيس المنطقة ولجنة متابعة الامتحانات المصاحبة له لجان معاهد بنين المدينة المنورة وبنين فاطمة الزهراء وفتيات مكة المكرمة التابعين لإدارة العامرية التعليمية الأزهرية.

وتفقد علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية فى لجان معهدى بنين محمد رجب السريع وفتيات السيوف الإعدادى الثانوى وإدارة شرق الإسكندرية التعليمية الأزهرية.

وأكد أن الامتحانات تسير بشكل طبيعى ولا شكاوى من صعوبة الامتحانات وردت إلى المنطقة الازهرية بالإسكندرية حتى الان فى كافة لجان المحافظة.

وكانت قد انطلقت امتحانات المرحلة الثانوية فى بداية شهر يناير فى كافة المعاهد الازهرية وتستمر حتى منتصف يناير الجارى.