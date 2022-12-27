رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد امتحانات الابتدائى والإعدادى.. صور

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أعمال الامتحانات الفصل الدراسى الأول بمعهد أبو قير الابتدائى والإعدادى فى يومها الرابع والاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.

وطالب التوجية ورؤساء اللجان بالمتابعة الدقيقة لضمان سير أعمال الامتحانات ورافقه فى الجولة إسماعيل أنور مدير العلاقات العامة ومحمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.

ومن جانبه تفقد علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية بعض المعاهد للأطمئنان على سير أعمال الامتحانات وقام بزيارة معهد أحمد عرابى ومعهد العلا الشرقى ومعهد حسين أحمد الابتدائى ومعهد حسين أحمد الإعدادى بنين وفتيات.

ورافقته ابتسام درويش مدير إدارة الجودة وفاتن عطية مدير رياض الأطفال وعائشة غنيمى موجة عام العلوم الشرعية.

فى سياق آخر تواصل جامعة الإسكندرية أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب كليات جامعة الإسكندرية وانتظام أعمال الامتحانات الشفهية والعملية للكليات العلمية.

وكان قد وجه الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب ووكلاء الكليات، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022/2023 طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 198 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مشيرًا إلى ضرورة إعلان جداول الإمتحانات للطلاب خلال أسبوع وتجهيز جداول المراقبين والكنترولات، والتأكيد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات بالحضور لضمان الانضباط، وتوفير التأمين الكامل لأعمال الامتحانات والكنترولات، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات للتعامل الطبى السريع، والتأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.