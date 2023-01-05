أحمد فنان يجيد رسم اللوحات والجداريات والتشكيل بالطين والأشغال اليدوية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكن العديد من الطلاب بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ من الوصول لمستوى متميز فى رسم اللوحات والجداريات، وإتقان الأعمال اليديوية، لما يجدونه من دعم من الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أمانى شاكر، عميد كلية التربية النوعية، من بينهم طالب بالفرقة الثالثة، نشأ بمدينة بلطيم والبرلس حيث الطبيعة الخلابة على ضفاف بحيرة البرلس، نمت موهبته صغيرا، مجيدا رسم اللوحات والجدريات، والتشكيل من الطين والجلد والأشغال اليدوية (معادن. أخشاب).

قال الفنان أحمد محمد عبد الغنى العربى، والشهير باسم "رسام انستا"، من محافظة كفر الشيخ، طالب فى الفرقة الثالثة تربية نوعية، قسم فنية، 21 سنة، يقيم فى مركز البرلس، يمتلك موهبة الرسم والنحت والأشغال الفنية وأشغال الخشب وألوان الجواش.

وأضاف أحمد العربي اكتشفت موهبتى في السنة الرابعة بالمرحلة الابتدائية، بدأ فى التقليد حتى وصل إلى المستوى المتميز، والذى أشاد به الجميع، وحاول الاعتماد على نفسه دون مجموعات تقوية (كورسات)، وكان صغيراً يحاول نقل الأشكال وخصوصا الشخصيات الكرتونية، وكان يستخدم الألوان الملونة فقط، فوجد التشجيع وبدأ يرسم صورا شكلها يتناسب مع الصورة الحقيقية للشخص، ونظرا لموهبته وفرت له أسرته الخامات، ووجد نفسه يخرج من عالم سلبي إلى راحة النفس وهدوء داخلي.

وقال العربى إن دعم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، كان له أثر فى تميزه وتنوع المجالات الفنية التي يتقنها، مؤكداً أنه استخدم خامات متعددة الرصاص والفحم والألوان الخشبية، والألوان المائية، كما استخدم بعض أنواع الخامات الطبيعية في التشكيلي وتكون الاشكل في النحت بالطين الأسواني، وبعض أنواع الأوراق في تجميع الاشكال.

وأضاف العربى أشهر لوحاته، هى العمر الأخير بالتشكل الطين، وأنواع من الدفرات ، والسلك والخشب، وتشكيل المعادن، ولاركت والاسلك والزرد ، ولوحته باسم العمر الاخير "last life"، أظهر فيها التفاصيل الدقيقة، فالكل يحب شكل العجوز، ووضع لها عنوان "مهما كبر العمر هنفضل أجمل وأجمل"، ولوحته تضم تعبيرات جميله من ناحية الشخصية المصرية، والأقرب الفلاح المصرى، وتظهر على وجهه آثار الإجهاد والتعب، مستخدما خامة على قدر صعوبتها إلا أنها سهلة ألوان الماية "اكوريل" ، وصمم عليها بعض أنواع الاضاءه، لتكون واقعية كما تراها في العيون وتدريجات البشرية ، وكانت أول مشاركة له بهذه اللوحة في معرض طيف بالإسكندرية.

وقال العربي، حلمه مساعدة من لديه موهبة للوصول لمستوى متميز، ويتمنى لنفسه أن يصل للعالمية ويتواصل مع فنانين مصريين وعالميين، ويستطيع أن يمتلك مكانا خاصا به ليبدع به كل ما يتقنه من أعمال الفنون، مؤكداً أنه يرسم اللوحات المتعددة، إضافة للجداريات، التي تحتاج لمجهود كبير، وأول جدرية احتاجت منه لألوان متعددة وخامات بلاستيك والطباشير، وأنواع معينة من الفرش، و بممارسته لتصميم الجداريات أتقنها، فشارك زملائه من الطلاب والطالبات بالفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية كفر الشيخ لمشروعات تخرجهم، جعلته يحقق مستوى جديد في الرسم و سرعة الوقت في التنفيذ.

احدى تصميمات احمد العربي



احدى لوحات العربي



احمد العربي افنان المتميز



احمد ولوحات متعددة



العربي بين لوحاته



العربي واحدى لوحاته



الفنان احمد العربي اثناء رمسه احد لوحاته



تصميم لوجه ويد لاحمد العربي



تصميه لوجه من الطين



تصيم مميز للعربي



تكريمه من رئيس مجلس الوزراء



تميز في اتقان الحيوانات



رسمه لطفل باكي لاحمد العربي



رسمه لفتاة من خلال استخدام خيوط النسيج لاحمد العربي



رسمه متميزة لاحمد العربي



زملاء وزميلات العربي



سلسلة تصميم احمد العربي



لوحات متميزة للعربي



لوحة لقصر من تصميم احمد العربي



لوحة متميز لاحمد العربي



لوحة متميزة للعربي_1



لوحه لحياة الفراعنة تصميم احمد العربي



مشاركة العربي بلوحات بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ



من ابدعات العربي



من اعمال احمد العربي اليدوية