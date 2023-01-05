أحمد أبو الغيط ووزيرة التضامن يفتتحان المعرض العربى للأسر المنتجة

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

افتتح السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى منذ قليل بقصر القبة الرئاسى بالتعاون مع جامعة الدول العربية المعرض العربى للأسر المنتجة "بيت العرب"، الذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية فى الفترة من 5 يناير وحتى 11 يناير الجارى، بمشاركة 12 دولة عربية.

يعد المعرض العربى للأسر المنتجة أحد الفرص الهامة التى تمكن من النهوض بقطاع الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتراثية العربية وتبادل الخبرات بين الدول العربية فى هذا المجال، كما يشكل فرصة للترويج للمنتجات من خلال المعروضات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية، مشيرة إلى أن المعرض سيقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسى بمحافظة القاهرة، كما أن المعرض مفتوح مجانا للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء من بوابة رقم (1) بقصر القبة، وكافة المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة على الموقع ويشهد مشاركة 12 دولة عربية متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى ما تتميز به منتجات الأسر المنتجة المصرية من كونها جزء أصيل من التراث وعراقة الصناعة، موضحة أن عدد مراكز الأسر المنتجة يزيد على 400 مركز و14 ألف أسرة منتجة، ويتركز جهدنا فى التدريب والتأهيل وتوفير أدوات الإنتاج، والإقراض الذى نتوسع فيه من خلال بنك ناصر الاجتماعى ومن خلال صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى، ولهذا نحن نفتح الإقراض الميسر حتى نحمى الأسر من الغرم أو من الإستدانة فنولى الأولوية الأولى للنساء ولكن الباب مفتوح للأسر المنتجة فنحن مع ثقافة الإنتاج، حيث أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى مشروع الأسر المنتجة عام 1964 لرعاية الأسر محدودة الدخل ومساعدتها على زيادة دخلها، ويهدف المشروع إلى دعم الأسر محدودة الدخل لتحسين مواردها الذاتية وتحويلها من أسر معالة إلى أسر منتجة تسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى توسع الوزارة فى معارض "ديارنا"، حيث تم تنظيم معارض بالمطارات المصرية، وأصبح هناك معرض دائم بمطار شرم الشيخ ونمتد فى الفترة القادمة لأسوان والأقصر والغردقة والقاهرة، بالإضافة إلى تنظيم المعارض بالبنوك والأندية المصرية فى إطار سياسة الوزارة التوسع فى تنظيم المعارض.