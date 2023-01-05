أبرزها أرض المطاحن بفيصل.. الجيزة تستعد لإقامة 6 معارض "أهلا رمضان"

كتبت – مرام محمد

تستعد محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بالجيزة، لإقامة 6 معارض "أهلا رمضان" تغطي المراكز والمدن الكبرى؛ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان الكريم، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة.

وأكدت مديرية التموين بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أنها تواصل تنسيقها مع الغرفة التجارية، لإقامة معرض كبير لـ"أهلا رمضان" في أرض المطاحن بفيصل، وذلك ضمن 6 معارض كبرى من المخطط أن يتم إقامتها في المحافظة خلال الفترة القليلة القادمة في عدد من المدن الكبرى؛ لبيع السلع الغذائية الأساسية (أرز، سكر، مكرونة، زيت، وخلافه) بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرة إلى أن المحافظة من خلال المديرية كانت قد أقامت 5 معارض رئيسية كبرى في الوراق، وجنوب الجيزة، والبدرشين، والصف، وبولاق خلال العام الماضي، وتواصل جهودها خلال العام الحالي لتخفيف العبء عن المواطنين وضبط الأسواق بالتوسع في إقامة معارض وشوادر للسلع المخفضة قبل قدوم شهر رمضان الكريم.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدد من المعارض والمنافذ بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع مديرية التموين للعمل على توفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، فى إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

وشدد محافظ الجيزة، على مسئولي التموين والرقابة والمتابعة بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المُخالفين لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، مؤكداً على ضرورة التنبيه على أصحاب محلات السوبر ماركت ومنافذ البيع بضرورة الالتزام بالأسعار ووضع قوائم بأسعار السلع في مكان مُعلن وواضح للمواطنين علاوة على التأكُد من تواريخ الصلاحية لكافة السلع، مُشدداً على ضرورة تنوع وضخ السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التنوع في تواجد أكثر من نوع لسلعة الأرز حسب نسبة الكسر لتُلائم جميع الفئات.