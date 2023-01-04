17 ألف جلسة علاج طبيعى خلال أسبوع واحد فى الدقهلية‎‎

الدقهلية: محمد الحبشي

أعلنت مديرية الصحة ب الدقهلية عن تنفيذ 17 ألف جلسة علاج طبيعي خلال الأسبوع المنقضي، وتأتي تلك الجلسات فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للفئات الأكثر احتياجا بجميع أنحاء المحافظة.

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، في بيان اليوم، أن إدارة العلاج الطبيعي، كثفت المرور على وحدات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وكشف مكين، أن الجولة تضمنت تفقد 16 قسما وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها، منية النصر، ومحلة دمنة ودكرنس بالإضافة إلى شربين وطلخا وبلقاس.

وقال الدكتور أكرم عبد المنعم، إن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي أجرت 17 ألف جلسة، اشتملت على 4000 جلسة علاج طبيعى لمرضى الغسيل الكلوى، مشيراً إلى أن وحدات وأقسام العلاج الطبيعى قامت خلال الأسبوع الجارى بتحقيق المستهدف، لاسيما فيما يتعلق بتطبيق بروتوكولات التعاون بين العلاج الطبيعي وأقسام الصدر والغسيل الكلوى.

وأعلنت إدارة العلاج الطبيعي أنه تم عمل الجلسات بواقع العيادات الخارجية 9500، أقسام الداخلي 1500، أطفال 2000، الغسيل الكلوى 4000.