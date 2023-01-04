وزير الشئون الإنسانية الأسبق بالكونغو الديمقراطية يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية

وقال كياسا - وسط حشد من أنصاره وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية - "أعلن ترشحي لخوض انتخابات 2023" (الرئاسية)، مؤكدا أنه أقدم على الخطوة "إدراكا منه لمعاناة المواطنين الكونغوليين"، وبسبب "انعدام الأمن".

وأوضح: "إننا سنتوصل إلى توافق وسنقود هذا البلد معا"، مضيفا أن "هناك حل دائما لكل مشكلة؛ علينا فقط التوقف عن تشتيت انتباهنا".

وشغل جان كلود مويامبو كياسا، وهو محامي ولد بجنوب الكونغو الديمقراطية، منصب وزير الشئون الإنسانية في الفترة من 5 فبراير 2007 إلى عام 2009 إبان حكم الرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا. كما يرأس حاليا حزب التضامن الكونغولي من أجل الديمقراطية.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية من المقرر أن تُجرى في 20 ديسمبر 2023، وفقا لما أعلنته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نوفمبر الماضي.